Подмосковье запустило сайт по поиску детских лагерей

Власти Подмосковья запустили сайт camp.mosreg.ru по поиску лагерей для детского отдыха. Об этом на совещании с губернатором Андреем Воробьевым сообщила зампред правительства Ольга Забралова.

При разработке поисковика за основу были взяты популярные сервисы Booking.com и Trivago, чтобы механизм был привычным для людей.

«Выбрать лагерь можно по городскому округу. Рядом с каждым лагерем указано количество звезд — это рейтинг. Его мы составили не сами, а с помощью „Яндекса“, чтобы понимать, что эти оценки объективны. Это родители по прошлым годам выставляли баллы», — рассказала Забралова.

Источник фото: телеканал «360»

По QR-коду можно перейти на мобильную версию сайта.

Воробьев поручил еще раз протестировать поисковик, чтобы у людей не возникало проблем в его работе.

«Если мы информируем людей, то все должно работать. Чтобы ничего не западало. Должны быть фотографии, потому что каждый родитель хочет знать, где ребенок будет спать, ходить в туалет, кушать. Если у нас такой сервис появляется, то он должен работать безупречно и быть удобным для человека», — заявил губернатор Подмосковья.

Воробьев обратил внимание на необходимость некоторых доработок.

«Здесь есть фотографии, где дети улыбаются. Это тоже важно, приятная эмоция, но мне кажется, что нужно подойти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения комфорта пребывания», — указал глава региона.

Главное — безопасность

У Московской области двойная ответственность по приему детей из других регионов, учитывая ограничения, которые накладываются на выезд за рубеж.

«Детей, которые проживают в Подмосковье, у нас 720 тысяч. В возрасте от семи до 15 лет. Но мы провели опросы среди родителей Москвы, других субъектов и понимаем, что даже в первую смену, забегая вперед, как минимум 50 тысяч детей приедут из Москвы и других субъектов», — доложила Забралова.

За лето в лагерях отдохнут как минимум 300 тысяч детей из Подмосковья и еще столько же приезжих. Зампред отметила, что это тяжелая ответственность, но власти готовы к этому.

«У нас 509 лагерей, но 400 из них — на базе школ. Это не те, которые в привычном понимании, не круглосуточные. Поэтому я остановлюсь на 87 стационарных лагерях», — сообщила она.

Сколько стоит?

Отдых в детских лагерях грядущим летом будет проходить в четыре смены продолжительностью две или три недели. Первая смена должна начаться 27 мая.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас есть четкое понимание, что в первую смену у нас 100% будут работать 64 лагеря, во вторую — все 87, в третью — тоже все 87, а в четвертую — 80», — уточнила Забралова.

Средняя стоимость путевок по детским лагерям Подмосковья составит 43 778 рублей.

«В последние две недели мы проводили опрос среди родителей о том, на какую среднюю стоимость они рассчитывают, за какие деньги готовы отправить отдохнуть своих детей в Подмосковье. Самая комфортная цена — от 30 до 50 тысяч рублей. Поэтому в эту ценовую категорию наши лагеря укладываются», — рассказала зампред правительства.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно данным опроса, почти 40% родителей в Подмосковье планируют отправить детей на отдых в лагерь. Среди занятий, которые важны для родителей, они в первую очередь отметили спорт, а также иностранные языки и IT-технологии.

Глава Подмосковья поручил подготовить к приему детей около 500 летних лагерей в регионе.