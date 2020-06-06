Подмосковье запустило новый проект по сбору вторсырья «Стимул»

Новый проект по сбору вторсырья «Стимул» стартовал 5 июня. В эту дату отмечается Всемирный день охраны окружающей среды.

Проект организовали Московская областная организация «Всероссийское общество охраны природы» (МособлВООП) и ООО Втортрейд.

5 июня проект стартовал на территории городского округа Жуковский в Подмосковье. С помощью специализированных пунктов приема вторсырья «СТИМУЛ» жители могут сдать в переработку более 30 различных фракций отходов. В их число входят электролом, отработанные батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампочки а также старая одежда. За это они будут получать бонусы, рассказал председатель МособлВООП Тимур Усманов.

За различные виды вторсырья предусмотрено вознаграждение — «экорубли». Подобную валюту можно будет обменять на полезные экотовары и услуги Тимур Усманов.

Он отметил, что благодаря сдаче вторсырья граждане помогут решить сразу несколько проблем экологии. Таким образом не только сократится трата природных ресурсов и уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу, но и остановится разрастание свалок и мусорных полигонов.

«Максимальная переработка отходов — это то, к чему мы все должны стремиться, чтобы сохранить нашу природу», — заключил председатель МособлВООП.

Сейчас проект работает только на территории городского округа Жуковский, но в будущем его планируют внедрить и в других округах Московской области.