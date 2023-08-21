Подмосковье 21 августа 2023, 14:52 Подмосковье запустило 16 площадок по обращению со смешанными строительными отходами Фото: unsplash.com

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В Московской области запустили 16 площадок по обращению со смешанными строительными отходами. Их оборудовали в Клину, Химках, Сергиевом Посаде, Пушкино, Домодедове, Сергиевом Посаде, Шатуре, Раменском и других округах.

Мощность объектов составляет более шести миллионов тонн в год.

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«В июне 2021 года в промышленную эксплуатацию запущен электронный сервис формирования талонов. На сегодняшний день им пользуются свыше шести тысяч отходопроизводителей и отходоперевозчиков», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По его словам, в регионе мусор нужно перевозить с электронным талоном. За нарушение предусмотрели штраф.

«За прошлый год в сравнении с 2021-м уменьшилось общее количество свалок и обращений с жалобами в министерство экологии и природопользования по всем каналам поступления. Экономия за счёт не потраченных на уборку несанкционированных свалок бюджетных средств составляет около 27,9 миллиона рублей», — заявил депутат.

Шапкин уточнил, что физлицо заплатить от трех до пяти тысяч рублей за нарушение, а юрлицо — от 100 до 250 тысяч рублей. С 1 января по 14 августа 2023 года вынесли 1267 постановлений о незаконной перевозке строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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