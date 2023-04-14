Подмосковье 14 апреля 2023, 11:38 Подмосковье запланировало удвоить индийские инвестиции в регион

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Московская область планирует удвоить индийские инвестиции в регион. На данный момент объем всех вложений индийских компаний в экономику Подмосковья достиг 11 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Эти данные Зиновьева озвучила на онлайн-встрече представителей Мининвеста с фармацевтическими компаниями Индии. В мероприятии приняли участие более 120 иностранных предприятий.

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«Сегодня в Московской области уже успешно работают более 10 индийских компаний, локализовавших здесь свой бизнес. Совокупный объем их инвестиций насчитывает 11 миллиардов рублей, а число созданных ими рабочих мест достигает тысячи. В работе и новые проекты, которые принесут Подмосковью еще почти восемь миллиардов рублей инвестиций», — подчеркнула Зиновьева.

Отмечается, что представители фармацевтической отрасли из Индии заинтересованы в возможностях, которые готова предоставить Московская область. Мининвест планирует провести в ближайшее время еще две встречи с бизнесменами в Индии: 27 апреля — в Дели, 28 апреля — в Мумбаи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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