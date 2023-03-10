Подмосковье 10 марта 2023, 15:06 Подмосковье запланировало создавать по 70 тысяч новых рабочих мест ежегодно

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Заседание Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству состоялось 9 марта. В ходе мероприятия обсудили итоги года и озвучили планы на ближайшие несколько лет. Так, к 2030 году в Московской области планируют увеличить объем инвестиций на 70%, а также ежегодно создавать 70 тысяч рабочих мест.

Председатель Комитета Тарас Ефимов сообщил, что в Подмосковье разработали меры поддержки в условиях санкций.

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«Цель — развитие региональной экономики, обеспечить занятость и доходы граждан. Принимаемые решения вводились с учетом мнения бизнеса: обсуждения проходили, в том числе, на площадке Московской областной Думы», — отметил Ефимов.

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Он также подчеркнул, что в Московской области ведется большая работа в сфере инвестиционных проектов. Сейчас в Подмосковье на сопровождении находятся 884 инвестпроекта, 470 из которых планируют завершить в этом году. Таким образом, в регионе создадут 52 тысячи рабочих мест. В проекты инвестируют 465 миллиардов рублей.

По словам председателя Комитета, ключевым направлением новой экономики Подмосковья стало импортозамещение. Московская область вошла в число лидеров среди регионов России в этом направлении. За год в Подмосковье реализовали 21 проект по импортозамещению. В 2023 году осуществят еще 50.

На заседании отметили значимость программы «Земля за 1 рубль». Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин заявил, что предоставление земельных участков в аренду без торгов по льготной аренде — это та мера поддержки со стороны государства, которая побуждает бизнес увеличивать инвестиции в развитие компаний. Ознакомиться с перечнем участков можно на инвестиционном портале.

«Не остался без внимания и малый бизнес — устанавливаются виды субсидий с учетом приоритетов развития определенных видов предпринимательства, объемы и порядок предоставления таких субсидий», — рассказал Ефимов.

Отмечается, что для предпринимателей туристической индустрии предусмотрены специальные меры поддержки, в частности, подбор земельного участка и сопровождение проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения.

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