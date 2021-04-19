Общеобластной субботник пройдет в Подмосковье 24 апреля — в последнюю субботу месяца. Об этом напомнил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в городских округах региона уже началось активное благоустройство территории. В разных городах Московской области всю прошлую неделю приводили в порядок дворы, улицы и остановки.

Во время общеобластного субботника жители присоединятся к облагораживанию территории региона. Они смогут убрать сухостой и мусор, навести порядок после зимы, разбить цветники и клумбы.

Андрей Воробьев также отметил, что в рамках работы Фонда капитального ремонта в Московской области продолжают ремонт подъездов и лифтов.

«По лифтам у нас нет тех, которые старше 25 лет, но есть около 2,5 тысячи тех, которые старше 20 лет. Я прошу там, где их состояние оставляет желать лучшего и есть жалобы жителей, посмотреть, как можно с опережающим графиком подойти к их замене», — отметил он.

При этом губернатор подчеркнул, что нужно правильно расставлять приоритеты. Особое внимание нужно уделить тем подъездам, жители которых жалуются на постоянные поломки лифтов — такие устройства необходимо заменить в первую очередь.