Подмосковье заняло второе место в России по количеству производителей органических продуктов | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье заняло второе место в России по количеству производителей органических продуктов

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Московская область оказалась на втором месте среди российских регионов по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Это произошло после того, как Роскачество выдало сертификат соответствия ООО «Белые Луги» — это десятый по счету производитель органики в регионе.

«Регион уступает только Владимирской области, там 13 организаций — производителей органики. Еще в начале года в Подмосковье было семь производителей, сейчас их количество увеличилось до 10», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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ООО «Белые Луги» — это стартап текущего года, который с нуля занимается созданием многопрофильного органического хозяйства полного цикла. Та продукция, которая сертифицирована в компании, — это картофель, тыква и топинамбур. Производитель рассчитывает, что в следующем году ассортимент будет значительно расширен — в первую очередь за счет овощей, а также козлятника, донника, люцерны. Все это универсальные культуры, которые могут выступать в качестве медоносов для пчел и корма для животных.

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К этому моменту в России в целом получили сертификаты уже 127 производителей органики в 42 регионах. На третьем месте в тройке лидеров — Краснодарский край, в котором зарегистрировано 10 компаний.

Ранее стало известно, что фермеры смогут получать землю в Московской области за символическую сумму. С таким предложением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

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