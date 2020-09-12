Подмосковье заняло второе место по числу лучших колледжей в России

Сразу 13 колледжей и техникумов Московской области вошли в топ-100 лучших в России. Благодаря этому регион занял второе место по количеству лучших учреждений среднего профессионального образования по версии движения WorldSkills Russia.

Об этом рассказала глава регионального Министерства образования Ирина Каклюгина.

«Поздравляю коллектив и учащихся колледжей и желаю новых достижений!» — сказала она.

13 из 49 колледжей и техникумов Московской области попали попали в сотню лучших по версии движения WorldSkills Russia в 2020 году. Их количество возросло в сравнении с прошлым годом. Список представили в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В число лучших попали следующие колледжи Подмосковья: «Энергия», «Подмосковье», техникум имени С. П. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, колледж «Московия», Серпуховский колледж, Раменский колледж, Электростальский колледж, колледж ГГТУ, Сергиево-Посадский колледж, Ногинский колледж, а также Павлово-Посадский техникум».

VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» в 2020 году впервые за свою историю прошел в дистанционно-очном формате. В нем приняли участие более 200 школьников и студентов из Московской области.