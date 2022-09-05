Подмосковье 05 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковье заняло второе место на Кубке России по ралли-рейдам

Читать 360tv в

В прошедшие выходные на территории Владимирской области состоялся четвертый этап Кубка России по ралли-рейдам. Участниками стали сразу 30 экипажей, и Подмосковье завоевало вторую позицию в гонке.

В составе экипажа команды «Подмосковье» были Антон Мельников и Антон Николаев. Перед началом ралли у них был хороший запас по очкам, они занимали третью строчку в общем зачете Кубка. Стоит отметить, что машина у подмосковных спортсменов примерно на тонну тяжелее, чем у тех, кто лидировал в гонке. Однако задумка организаторов состояла в том, что выиграть должен был не самый быстрый экипаж, а самый подкованный и опытный.

Реклама

Команда из Подмосковья выбрала простую и верную тактику. Они стабильно доехали до финиша, сберегли машину и четко следовали всем указаниям в дорожной книге. Им не начислили ни одного штрафа за точки или скорость. В итоге такой подход полностью оправдал себя — экипаж оказался на второй строчке таблицы, а также поднялся на второе место в общем зачете. Теперь перед подмосковной командой стоит новая цель — победить в чемпионате России по ралли-рейдам.

Реклама

0 0 0 0 0 0