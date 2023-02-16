Подмосковье 16 февраля 2023, 12:04 Подмосковье заняло три призовых места на Кубке Патриарха по хоккею в валенках

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Восьмой Кубок Патриарха стартовал на Красной площади. Турнир открыли соревнования по хоккею в валенках. Команды Подмосковья завоевали полный комплекс медалей, сообщили в Минспорте региона.

Спортсмены Подмосковья взяли золото, серебро и бронзу турнира. Так, в возрастной группе от девяти до 12 лет лучшей стала команда «Мегалион» из Сергиева Посада. Они одержали победу трижды. Третье место в этом возрастной категории заняла команда «Олимп» из Фрязина. В турнире между ребятами от 13 до 15 лет второе место заняла команда «Энергия» из Королева.

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Всех призеры получили награды. В финальном этапе турнира примут участие еще два коллектива из Подмосковья. Это воспитанники спортшкол «Зоркий» и «Королев». Соревнования пройдут 17 февраля.

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