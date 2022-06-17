Подмосковье впервые вошло в тройку лидеров по инвестпривлекательности

Подмосковье заняло третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Регион прикладывает максимальные усилия для развития экономики, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все стараются сделать так, чтобы экономика росла, чтобы рабочие места создавались. Бывает так, что рейтинг разъединяет, а бывает так, что объединяет. И те группы, которые были сегодня показаны, говорят, что задачи, которые перед нами стоят, — они общие. На первом ли ты месте, на 10-м или на 12-м — значения не имеет», — отметил Воробьев.

Данное направление, по его словам, является крайне важным. В нем, как считает губернатор Подмосковья, заложен потенциал для развития всей России.

«Я благодарен, что мы имеем возможность предлагать современные, новые решения, которые тоже позволяют нам двигаться вперед», — заявил Воробьев.

Рейтинг оценивает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Данные собирают путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных. Результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на уровне субъектов.

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году Московская область занимала седьмую строчку, а еще семь лет назад — только 22-ю.

На фоне изменения ситуации в мире значимость рейтинга АСИ многократно возросла, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он назвал результаты рейтинга 2022 года «очень интересными» и отметил, что на его результатах отразились усилия в части контрольно-надзорной деятельности и регулирования сферы строительства.

Впервые Национальный инвестиционный рейтинг был объявлен в 2014 году. С 2016-го он охватывает все российские регионы. В 2020 году Московская область заняла пятое место, в 2021 году — седьмое.