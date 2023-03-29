Подмосковье 29 марта 2023, 12:37 Подмосковье заняло третье место на зимней Спартакиаде молодежи России

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья вошли в тройку лучших на зимней Спартакиаде молодежи России. Они получили восемь командных наград: две золотые, три серебряные и три бронзовые.

Команда Подмосковье уступила в командном зачете спортсменам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Реклама

Золотые медали получили саночники и женская юниорская сборная по хоккею. Вторые командные места завоевали сноубордисты, фигуристы и керлингисты. На третьей ступени пьедестала оказались команды по биатлону, лыжным гонкам и бобслею. Такой результат превосходит на две медали показатели прошлого года.

Также в отдельным дисциплинах спортсмены региона завоевали 27 наград, среди которых 12 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Финальный этап спартакиады прошел с 28 января по 28 марта в девяти городах России. Подмосковье представляли 145 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».