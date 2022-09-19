Подмосковье заняло третье место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике | 360°

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Подмосковье заняло третье место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

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Соревнования по легкой атлетике всероссийской спартакиады сильнейших прошли в Москве 18 сентября. Алина Прокопьева из Подмосковья взяла бронзовую медаль с отрывом в 0,02 секунды. Об этом сообщили в Минспорта региона.

По итогам соревнований Подмосковье заняло третье общекомандное место среди 53 регионов страны. Большая часть соревнований по легкой атлетике прошла с 24 по 28 августа в Челябинске — там атлеты области завоевали 21 медаль: девять золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых. Всего регион представили 39 спортсменов.

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