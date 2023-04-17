Подмосковье 17 апреля 2023, 17:54 Подмосковье заняло третье место на Кубке России по горнолыжному спорту Фото: ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Заключительный этап Кубка России по горнолыжному спорту прошел в Мурманской области. По итогам турнира спортсмены из Подмосковья заняли первое и второе место, а сборная региона стара третьей в общекомандном зачете.

Как рассказали в Минспорте, лучшим в дисциплине «слалом» стал Семен Ефимов, а Виталина Гирина заняла второе место в женском зачете по всем дисциплинам.

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Прежде спортсмены из Подмосковья взяли золото и серебро на международных соревнованиях «На Кубок Большого Вудъявра».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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