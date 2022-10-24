Подмосковье заняло первое место в России по производству творога | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 18:45 Подмосковье заняло первое место в России по производству творога

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Подмосковье регулярно оказывается на ведущих позициях в России по производству многих продуктов. За первые восемь месяцев этого года удалось произвести 38,2 тысячи тонн творожных продуктов. Это значительно больше, чем в прошлом году. В итоге Подмосковье оказалось на первой строчке по этому показателю по всей стране.

«Московская область за восемь месяцев этого года произвелаболее 30% от общероссийского объема продуктов на основе творога. Это сырки, творожные массы и другая продукция на основе творога», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На втором месте в рейтинге по производству именно молочных продуктов оказалась Москва, на третьем — Тюменская область. К этому моменту в Подмосковье можно выделить два лидирующих производителя творога — это ООО «РостАгроКомплекс» и АО «Дмитровский молочный завод».

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