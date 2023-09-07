Подмосковье 07 сентября 2023, 17:37 Подмосковье заняло первое место в России по экспорту говядины

Читать 360tv в

Подмосковье поставило за границу свыше 14 тысяч тонн говядины с начала года на сумму 91,3 миллиона долларов. Это позволило региону занять первое место в стране по экспорту этого продукта.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в некоторые страны экспорт говядины значительно вырос. Так, регион поставил на 315% продукции больше в Казахстан, на 173% — в Кувейт и на 90% — в Армению.

Реклама

Больше всего говядины экспортировали в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Белоруссию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».