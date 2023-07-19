Подмосковье 19 июля 2023, 17:12 Подмосковье заняло первое место в рейтинге инновационности в сфере агропромышленного комплекса Unsplash

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Московская область заняла первое место в рейтинге инновационности регионов России в сфере агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Список составили аналитики проекта «РСХБ в цифре» совместно с центром «Сколково».

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, в Подмосковье создают все условия для развития сферы АПК. В регионе активно строят новые производства с привлечением инвестиций.

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«В Подмосковье к 2024 году реализуют импортозамещающие проекты на 15 миллиардов рублей инвестиций. Завершение девяти проектов позволит организовать более 1,5 тысячи новых рабочих мест», — отметил Филимонов.

Также он подчеркнул, что сельхозпроизводители получают различные меры государственной поддержки. В этом году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предоставит 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

«Таким образом, мы стимулируем бизнес к внедрению новых решений, развитию инноваций. Комплексная работа по всем направлениям, открытый диалог сельхозтоваропроизводителей, выявление проблемных вопросов и их оперативное решение — наши приоритеты, благодаря которым есть результат и высокая оценка со стороны профессионального сообщества», — добавил зампред.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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