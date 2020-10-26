26 октября 2020, 21:43
Подмосковье заняло первое место по вводу жилья в стране
Московская область стала лидером по вводу жилья в России. В регионе зафиксированы самые большие объемы жилищного строительства с начала года. Рейтинг составил Росстат, сообщило РИА «Новости».
В Московской области уже ввели в эксплуатацию 4,4 миллиона квадратных метров, это составляет 9,2% от общего объема сданного жилья в России.
Второе место в рейтинге заняла Москва. В столице ввели 3,1 миллиона квадратных метров жилья, это — 6,4%. На третьем месте — Краснодарский край. Там ввели 2,9 миллиона квадратных метров или 6,1%.
В первой десятке оказались: Республика Татарстан, Башкортостан, Ленинградская и Ростовская области, Свердловская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область.
Отметили также Нижегородскую и Челябинскую области. Там ввели примерно по 2,1% (995 тысяч квадратных метров).
Всего в стране с начала года сдали 620,8 тысячи квартир в многоквартирных и жилых домах.