Подмосковье заняло первое место по рождаемости в ЦФО

Московская область вышла на первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. За первые четыре месяца 2020 года в регионе на свет появился 24 931 ребенок. Показатель на 10,1% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Подмосковье занимает 24 место в стране по рождаемости. С прошлого года регион поднялся в рейтинге на 33 позиции.

«Московская область уделяет большое внимание медицинским организациям родовспоможения. На территории Подмосковья в последние годы создана уникальная система, позволяющая отслеживать любые изменения в состоянии беременной женщины, состоящей на учете, обеспечивая своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь. Благодаря сети современных перинатальных центров нам удалось значительно снизить случаи младенческой и материнской смертности», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она отметила, что роды в Московской области стали выбирать не только семьи из Подмосковья, но и жители других городов и областей России и зарубежья.