Подмосковье заняло первое место по показателям роста малого и среднего бизнеса

Эксперты обсудили индекс роста малого и среднего предпринимательства в Московской области. Подмосковье по итогам III квартала в своей группе обошло по показателям Москву и Санкт-Петербург и вышло на первое место.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье заняло первое место в группе по показателям индекса роста малого и среднего предпринимательства. Исследование провел Институт экономики роста имени Столыпина вместе с Институтом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей во всех регионах страны.

По итогам третьего квартала Московская область продемонстрировала умеренный рост. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев провел совещание в режиме видеоконференции.

«Я считаю, что это достаточно плодотворная работа исполнительной власти, профильного министерства, Московской областной думы, потому что те меры поддержки, которые были приняты еще весной, во время первой волны, дали достаточно хороший эффект», — заявил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Оценивали регионы по трем основным критериям: поступление средств на расчетные счета предприятий, динамика по заработной плате и вопрос с созданием рабочих мест. Московская область вошла в группу регионов-лидеров по количеству малого и среднего предпринимательства, это так называемая первая группа, где представлены субъекты, в которых зарегистрировано более 300 тысяч объектов малого и среднего бизнеса.

«Если по отраслям смотреть, далеко не во всех регионах именно вот в такой структуре они выросли. То есть у вас в целом по Московской области по показателям индекса из 68 представленных в регионе видов деятельности выросли 45. Они показали положительные значения по трем составляющим индекса», — пояснила Анастасия Алехнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В обсуждении методики развития предпринимательства также приняли участие прокурор Московской области Сергей Забатурин, исполнительный директор управления GR и работы со специальными проектами Юрий Дмитриев, представители профильных министерств, депутатского корпуса и бизнес-объединений.

По итогам встречи все мнения проанализируют и направят в аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.