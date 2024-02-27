Подмосковье 27 февраля 2024, 14:44 Подмосковье заняло командное призовое место на Спартакиаде сильнейших Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковье наградили за третье общекомандное место на Спартакиаде сильнейших на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» выставки «Россия».

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, награду вручили главе ведомства Алексею Перову. Он рассказал, что по итогам соревнований регион получил 34 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.

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«Всего пять наград нам не хватило до второго места. Значит, будем готовиться и работать еще более усердно. Также хочу сказать слова благодарности всем членам нашей команды, а также тренерскому штабу за прекрасную работу», — добавил он.

Подмосковье на спартакиаде представили 165 спортсменов. Они состязались в 14 видах спорта. Соревнования прошли с 9 по 18 февраля в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

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