Подмосковье 29 января 2024, 11:39 Подмосковье заняло 2-е место в туристическом рейтинге России за 2023 год Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Московская область вошла в топ-3 национального туристического рейтинга от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«По итогам 2023 года Подмосковье снова вошло в группу лидеров национального туристического рейтинга и заняло второе место после столицы. Мы внимательно относимся к нашим гостям и прилагаем все усилия, чтобы регион раскрывал свой потенциал, оставаясь при этом доступным для отдыхающих», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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При составлении рейтинга учли развитие туризма в регионе, количество культурных мероприятий, рекламную кампанию выставок и концертов. Изучены данные, публикации в СМИ, комментарии экспертов и отзывы отдыхающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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