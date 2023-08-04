Подмосковье 04 августа 2023, 10:48 Подмосковье заняло 2-е место в России по количеству самозанятых Unsplash

Читать 360tv в

С начала года число самозанятых в России увеличилось на 23% и превысило восемь миллионов человек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов отметил, что Подмосковье находится на втором месте в стране по количеству пользователей этого специального налогового режима.

По данным за семь месяцев года, в Подмосковье зарегистрировано 572,4 тысячи самозанятых. Число жителей, работающих в этом статусе, постоянно растет. Для комфортной работы пользователей специального налогового режима принят комплекс специальных мер поддержки.

Реклама

С начала года самозанятые Подмосковья получили около 60 льготных займов в региональном фонде микрофинансирования на общую сумму 20 миллионов рублей. Более 200 человек воспользовались образовательной программой наставничества. Целый комплекс услуг предоставляет центр «Мой бизнес»: это и помощь в открытии своего дела, и субсидии на рекламу, и поддержка при выходе на маркетплейсы, и профессиональная переподготовка.

Режим работы на себя все чаще выбирает молодежь. Московская область занимает третье место по количеству самозанятых в возрасте от 14 до 18 лет — сейчас зарегистрировано уже 7,3 тысячи человек.

«Рост числа самозанятых в Подмосковье является позитивным явлением, которое способствует развитию экономики. Этот режим также позволяет нашим жителям реализовать свои творческие и предпринимательские идеи без создания юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя и связанных с этим сложностей», — добавил Тарас Ефимов.

Узнать, какие меры поддержки действуют в регионе для самозанятых, можно на региональном портале госуслуг и на инвестиционном портале Московской области.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важная задача — создавать необходимые условия для комфортной работы предпринимателей во всех сферах.