Подмосковье 24 января 2024, 12:32 Подмосковье заняло 2-е место в России по количеству производителей органических продуктов Unsplash

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Московская область продолжает активное развитие органического направления. Регион занимает второе место в рейтинге регионов России по количеству таких производителей.

«Формирование и развитие рынка органической продукции — одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса Московской области. В регионе 13 производителей выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукцию растениеводства», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Органический сертификат позволяет выделить продукцию на прилавках магазинов и способствует формированию положительного имиджа компании. Это увеличивает интерес к торговой марке и привлекает новых покупателей.

В Подмосковье производители органической продукции могут получить субсидию на производство коровьего или козьего молока.

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