Подмосковье 11 августа 2023, 10:48 Подмосковье заняло 2-е место в рейтинге России по интернет-торговле

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Московская область вошла в топ самых активных регионов в интернет-торговле. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, Подмосковье заняло второе место в рейтинге. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«Первое место в рейтинге заняла Москва, на третьем, следом за Московской областью, Санкт-Петербург. Согласно аналитике, за первое полугодие 2023 года общий оборот рынка розничной интернет-торговли в регионе составил 9,2%», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В Подмосковье за полгода купили товаров более чем на 247 миллиардов рублей. Отмечается, что в регионе работает более 2,7 тысячи объектов интернет-торговли, а доля интернет-продаж в общем объеме оборота розничной торговли Московской области составила 10,2%. Наибольший прирост по объектам интернет-торговли показали Истра и Волоколамск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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