02 мая 2023, 15:01
Подмосковье заняло 2-е место по итогам Всероссийской олимпиады школьников
Итоги Всероссийской олимпиады школьников подвели в Подмосковье. В турах по разным предметам представители региона завоевали 375 дипломов.
«Подмосковье на втором месте среди всех регионов — это отличный результат!» — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Ребятам удалось получить на 66 дипломов призеров и победителей больше, чем годом ранее. Популярность олимпиадного движения в регионе растет.
В Министерстве образования Подмосковья подчеркнули, что регион всячески поддерживает призеров и победителей олимпиады школьников, в том числе денежными выплатами. Победители заключительного этапа получат 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, участники — 100 тысяч.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Один из них — это учительница и краевед из Волоколамска Татьяна Бабурова.
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