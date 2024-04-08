Подмосковье 08 апреля 2024, 12:22 Подмосковье заняло 2-е место на чемпионате России по волейболу на снегу Всероссийская федерация волейбола

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Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово-1» занял второе место в финале чемпионата России по волейболу на снегу. Соревнования прошли с 5 по 7 апреля в Новом Уренгое.

В чемпионате принимали участие команды: «Заречье-Одинцово-1», «Заречье-Одинцово-2», «Спартак» (Брянск), «Академия» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Барс» (Москва), «Динамо-Татарстан» и «Локомотив» (Калининградская область).

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В финальном матче волейболистки из Московской области соревновались с командой из Брянска, но потерпели поражение со счетом 2:0, став серебряными призерами. «Локомотив» из Калининградской области замкнул тройку лидеров.

Серебряных призеров поздравил депутат Государственной думы Сергей Колунов. Он отметил уверенную и красивую игру девушек в течение двух дней, а также поздравил победительниц.

«Успехов девочкам и новых достижений», — отметил Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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