Подмосковье 06 сентября 2023, 09:26 Подмосковье заняло 1-е место на конкурсе лучших региональных практик благоустройства Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Награждение победителей конкурса лучших региональных практик по повышению Индекса качества городской среды состоялось в Ханты-Мансийске на международном форуме «Север — Юг: комфортная среда». Опыт Подмосковья по благоустройству общественных пространств признали лучшим.

На конкурс от Подмосковья представили практику «Эффективное управление: организация работы региона по повышению индекса качества городской среды». Этот опыт по улучшению общественных пространств признали лучшим. Представитель регионального министерства благоустройства Евгений Афанасенков получил награду за первое место.

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За пять лет работы Индекс качества городской среды в Подмосковье вырос на 11%. Позитивную роль в этом сыграло постоянное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победителями стали уже 40 проектов от Подмосковья, 25 из них полностью реализованы.

Еще одна причина, по которой городская среда становится комфортнее, это программа «Парки в лесу», инициированная губернатором Андреем Воробьевым. Кроме того, работает программа по созданию небольших зеленых территорий в шаговой доступности, благодаря чему у жителей появляются зоны отдыха в шаговой доступности. Большое внимание уделяется и паркам.

«В нашей работе по повышению Индекса качества городской среды важен системный подход и совместная работа всех органов власти, от правительства региона до муниципалитетов. Благодаря общим усилиям наши города занимают лидирующие позиции во всех пяти размерных группах, в которых они представлены», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Подмосковье уже пять лет входит в тройку лидеров России по Индексу качества городской среды.