Подмосковье заменит штрафы за часть нарушений в сфере благоустройства на предупреждения

Мособлдума приняла закон, по которому штрафы за некоторые нарушения в сфере благоустройства могут заменить на предупреждение. Это поможет снизить нагрузку на бизнес и поддержать организации в текущей экономической ситуации.

Предупреждения вместо штрафов будут выписывать за несоблюдение чистоты в общественных местах, невосстановление территорий после завершения строительных работ, отсутствие урн, самовольное размещение или использование гаражей, тентов, складов и временных объектов, нарушение сроков разборки строений, подлежащих сносу, нарушение архитектурных требований к виду ограждений, ненадлежащее состояние ограждений и рекламных конструкций.

Замначальника главного управления Государственного административно-технического надзора области Сергей Гирко отметил, что такие меры помогут снизить нагрузку на бизнес и помочь предпринимателям в непростое экономическое время.