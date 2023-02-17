Подмосковье 17 февраля 2023, 11:02 Подмосковье закупит около 70 машин для ремонта детских площадок в 2023 году

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Главное управление содержания территорий распределит коммунальную технику для ремонта детских площадок в Подмосковье в 2023 году. Для этого закупят около 70 автомобилей «ГАЗ».

На машинах будут перемещать необходимые для ремонта элементы. Их разделят между округами, рассказала глава ведомства Светлана Аипова. По ее словам, чтобы получить автомобиль, муниципалитеты предоставят отчет о наличии сформированного для ремонта отдела. МБУ также должны будут иметь контракт на поставку инвентаря, инструментов, малых архитектурных форм и игровых элементов.

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«Такие меры принимаются для того, чтобы дефекты устранялись максимально оперативно и не угрожали безопасности детей», — отметила она.

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Ведомство также проведет брендирование машин — на них разместят стикеры с информацией об их работе.

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