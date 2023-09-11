Подмосковье 11 сентября 2023, 12:54 Подмосковье закупит 29 машин для пассажирских перевозок в сентябре Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

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Подмосковье потратит около 48 миллионов рублей на закупку машин для перевозки рабочих. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик поставит 29 машин с экипажем и прицепами. Прием заявок завершится 18 сентября, начальная сумма контракта составила 48,7 миллиона рублей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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