Подмосковье 02 сентября 2022, 20:57 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье закупило новую лесопожарную технику фото с сайта pixabay.com

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В Подмосковье полностью выполнили закупку лесопожарной техники, которая производилась в рамках национального проекта «Экология». Закупки проводились по государственным контрактам Комитета лесного хозяйства Подмосковья, заключенным на текущий год.

«В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» Комитетом лесного хозяйства Московской области за счет федерального и регионального бюджетов полностью выполнены закупки лесопожарной техники на сумму 96, 9 миллиона рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Как добавил Георгий Филимонов, было закуплено 24 единицы техники и оборудования. Среди них – полноприводные машины МАЗ со специальными прицепами, автоцистерны, бульдозеры и другая техника.

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Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, в августе провели финальную закупку техники в этом году. Были приобретены два автомобиля Садко Next стоимостью 11,3 млн рублей.

«Мы продолжаем обновление автопарка. Автомобили уже доставлены к местам своей дислокации – на ЛПС-3 «Клин» Клинского-Истринского и ЛПС-1 «Талдом» Дмитровского-Талдомского филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз». Грузовые дизельные автомобили Садко Next предназначены для доставки противопожарного оборудования и снаряжения к местам тушения пожаров и выполнения противопожарных мероприятий по обустройству лесов. И, конечно, для оперативной доставки лесных пожарных к месту возгорания», - уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

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