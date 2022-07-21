Подмосковье закрепилось в топ-3 производителей органических продуктов в России

Два новых производителя из Егорьевска и Подольска получили органический сертификат. Компании занимаются выращиванием ягод и выпечкой хлеба.

КФХ «Ягодный берег» из городского округа Егорьевск специализируется на малине, а ООО «Дивеевский хлеб» из Подольска выпекает несколько видов хлеба и кондитерских изделий. Эти предприятия высоко оценили в Роскачестве, и они получили сертификаты производителей органической продукции. Таких в Подмосковье теперь девять, что позволяет занимать прочную позицию в топ-3 органических регионов России.

«В Подмосковье уже производится органическая мясная и молочная продукция, чайные напитки, кофе, крепкий алкоголь, а также овощи и фрукты. Стоит отметить высокий уровень работы коллег из Роскачества, которые оказывают производителям должное содействие», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Сертификат производителя органической продукции хорошо влияет на имидж компании, привлекает интерес к ее продукции. Кроме этого, пищевики могут принимать участие в профильных выставках.

«Московская область активно развивает органическое производство. Здесь действует государственная программа, в рамках которой за счет средств бюджета производители органической продукции могут получить субсидию на производство коровьего или козьего молока», — добавила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

На данный момент в России сертифицированы производители в 42 регионах.