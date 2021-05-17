Подмосковье закрепилось в лидерах по производству сыра, хлеба и овощей

Подмосковье продолжает уверенно держаться на первых строчках рейтинга по производству хлеба, сыра и овощей. Область внимательно занимается этими вопросами. Например, в прошлом году урожай зерновых превысил 500 тысяч тонн. Об этом на совещании с зампредами сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«Мы уже говорили о том, что и по овощам, и по сыру, и по хлебобулочным изделиям мы находимся на первых строчках рейтингах по производству. Вместе с тем по молоку и ряду направлений нам есть к чему стремиться. Кстати, хочу сказать, что семь лет назад урожай зерновых у нас составлял около 300 тысяч тонн, а в прошлом году превысил 500 тысяч тонн», — сказал Воробьев.

Он отметил, что все, что власть сопровождает и поддерживает, должно давать результат. На это, по словам губернатора, нацелена государственная политика.

«Малый, средний бизнес, сельхозбизнес — это не просто собственное дело, а еще и решение социальных вопросов, качества жизни на земле. Также мы традиционно коснемся вопроса, связанного с дальнейшей модернизацией, выстраиванием очень важной индустрии — переработке мусора», — сказал глава региона.

Воробьев напомнил, что на прошлой неделе он пообщался с жителями Подольска.

«Проект „Мегабак“, дальнейшая модернизация КПО (следующий уровень переработки вторичных материалов, в частности, ПЭТ) дают нам важный результат. Обращаю внимание, что и на своем отчете правительства в Госдуме было обращено внимание на экологически безопасное, практически нулевое захоронение отходов. Для этого мы со своей стороны должны очень настойчиво, аккуратно внедрять раздельный сбор мусора и все, что касается инвестиционных проектов в этой сфере», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что работающие СНТ, коттеджные поселки, деревни, которые оживают, и населенные пункты в летнее время должны обязательно иметь договора с региональными операторами.

«Чтобы не было случаев, когда мы видим мусор где-то на остановках. Плюс мы устанавливаем видеокамеры, чтобы быть уверенными в этом эксперименте. Цель, чтобы каждая контейнерная площадка соответствовала высоким стандартам», — сообщил глава региона.