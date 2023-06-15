Подмосковье 15 июня 2023, 09:32 Подмосковье заключит 8 инвестиционных соглашений по сельскому хозяйству на ПМЭФ Unsplash

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Восемь соглашений с предприятиями сферы сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подготовили к подписанию на ПМЭФ. Новые проекты получат поддержку региона, льготные кредиты и субсидии.

«Объем инвестиций по восьми соглашениям составляет около 40 миллиардов рублей. Крупнейшим проектам окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении всех необходимых документов для работы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Один из проектов предполагает строительство комплекса кондитерских изделий «Машины сладости». На площадке планируется разместить логистический центр и цех по производству конфет, шоколада, сладкой газировки и мороженого из натурального молока. Предприятие будет выпускать и аналог известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели.

Поддержку окажут компании «Шаховская нива». Комплекс рассчитан на 2400 коров и включает цех по переработке молока. Здесь планируют выпускать кефир, сметану, творог, йогурты, масло и сыр.

Еще два проекта связаны с птицеводством. Крестьянско-фермерское хозяйство «Малкин Р.Ю» строит в Подмосковье репродуктор первого порядка, что позволит производить 13,5 миллиона яиц в год. А торговый дом «Окской птицефабрики» возводит комплекс, где планируют получать 450 миллионов инкубационных яиц в год.

Соглашение о сотрудничестве заключат также с АО «Славтранс-Сервис» по строительству агрохаба «Селятино». Еще один проект — это это вторая очередь тепличного комплекса «Подмосковье» в Воскресенске.

Подмосковье подпишет 36 инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ, в том числе с зарубежными компаниями, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это принесет свыше 18 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.