Подмосковье 15 сентября 2023, 17:43 Подмосковье заключило экспортные контракты с Китаем на 5,3 миллиарда рублей за три года Unsplash

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Подмосковные производители активно работают с Китаем по экспортным контрактам. С 2020 года сумма отгруженных товаров превысила 5,3 миллиарда рублей.

«При поддержке специалистов Фонда ВЭД заключено 40 экспортных контрактов на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Их подписали 26 подмосковных компаний», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В число экспортеров вошел производитель косметики «Производственная компания „Красота и здоровье“». На выставке в Дубае китайские коллеги увидели продукцию этого завода и впоследствии подписали контракт на поставку.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помогает компаниям выйти на новые рынки. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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