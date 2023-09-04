Подмосковье 04 сентября 2023, 14:16 Подмосковье заключило 235 экспортных контрактов с Казахстаном с 2020 года Unsplash

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Подмосковные компании экспортировали продукцию в Казахстан почти на 4,5 миллиарда рублей с 2020 года. Содействие в этом оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

«С 2020 года при участии специалистов подмосковного Фонда ВЭД в общей сложности 93 компании заключили 235 экспортных контрактов», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Из Подмосковья в Казахстан поставили товары для промышленных предприятий, продукцию химической отрасли, продукты питания и многое другое.

Отмечается, что Фонд ВЭД оказывает различные меры поддержки экспортерам, включая участие в международных выставках. Так, компания «Европродукт» представила свою продукцию ОАЭ, Турции, Азербайджане и Казахстане.

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