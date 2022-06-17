Подмосковье займется развитием инновационного АПК региона вместе с компанией «Иннопрактика»

В Подмосковье создадут условия для реализации проектов, направленных на развитие инновационной инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Региональное правительство и «Иннопрактика» начнут совместную работу по повышению инвестиционной привлекательности и развития подмосковного АПК, а также укреплению продовольственной безопасности.

«В АПК у нас сейчас восемь проектов импортозамещения — они ориентированы на производство средств защиты растений, селекционно-семеноводческую работу, птицеводство, производство племенного скота. Это 16 миллиардов инвестиций и более тысячи рабочих мест», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области заметил, что традиционные подходы в сельском хозяйстве уже не всегда обеспечивают нужные объемы продукции.

«Сотрудничество с правительством Московской области позволит реализовать перспективные проекты, направленные на укрепление „генетической независимости“ России, развитие аграрного образования и формирование кадрового резерва для нужд АПК», — заметила первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова.

Одной из приоритетных областей сотрудничества станет внедрение инновационных программ в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных. При содействии компании «Иннопрактика», Сколтеха и АПХ «Мираторг» в Московской области планируют реализовать пилотную программу по проведению генотипирования крупного рогатого скота и созданию референтной базы животных с достоверными фенотипическими и генотипическими данными.

Запуск программы позволит не только существенно увеличить эффективность отечественного животноводства, но и повысить конкурентоспособность и востребованность российских генетических решений и технологий.

Еще одной важной сферой взаимодействия станет развитие рынка отечественных биотехнологий для агропромышленного комплекса. Приоритетным инструментом в этом направлении станет проект «Иннагро», который «Иннопрактика» инициировала в 2020 году.

«Иннагро» — программа испытаний биопрепаратов для сельского хозяйства. В 2022 году ее начали реализовывать в 30 российских регионах. Охват составил порядка 150 предприятий, включая аграрные холдинги «Мираторг», «ФосАгро», «Черкизово», «Дамате».

Проект направлен на биологизацию аграрного производства, снижение пестицидной нагрузки на окружающую среду и внедрение отечественных микробиологических разработок в производственную практику.

Стороны займутся и совместным развитием системы аграрного образования, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса и развитие высокотехнологичного производства продукции АПК в России.

Проект «Иннагро», добавила она, компания реализует третий год подряд. Он позволяет укреплять устойчивость сельского хозяйства и сохранять ресурсы для нужд будущих поколений.