Подмосковье 19 мая 2023, 12:23 Подмосковье заявило свыше 30 проектов на премию «Молодой промышленник года» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Более 30 проектов представят Московскую область на первом отборочном этапе II всероссийской премии «Молодой промышленник года». Из всех конкурсантов комиссия профессорско-преподавательского состава Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ определит 100 лучших, сообщили в министерстве инвестиций региона.

Премию организовал межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. В мероприятии участвуют собственники, руководители, главные инженеры предприятий с годовой выручкой от 120 миллионов до двух миллиардов рублей и количеством сотрудников до 250 человек.

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Возраст соискателя премии — до 40 лет. В этот раз на конкурс поступило около 600 заявок. При этом 37 из них направляли молодые промышленники Московской области.

«Премия „Молодой промышленник года“ зарекомендовала себя как престижная награда для молодых промышленников. Она мотивирует к достижению поставленных целей по улучшению экономических показателей и обеспечению технологического суверенитета страны», — отметил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов.

«Именно президентской академии мы второй год доверяем оценку заявок как лидирующему вузу страны и эксперту масштабных конкурсных проектов. Ученые этого вуза держат руку на пульсе рынка. Благодарим РАНХиГС за принятую ответственность и работу по оценке заявок, важную для страны», — подчеркнул председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

«Комиссия оценивает проекты по комплексу критериев, среди которых инновационность и технологическая новизна, экономические перспективы, социальная значимость, объем персонального вклада участника», — сообщила руководитель премии Мария Окулова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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