Новые идеи для туризма. Подмосковье заявило четыре экопроекта на конкурс России

Подмосковье заявило четыре проекта на всероссийский конкурс в сфере развития экотуризма. Об участии в нем сообщили 68 субъектов России. Регион представят Руза, Одинцово, Раменское и Талдом. Их разработки отобрали как самые продуманные и перспективные.

Заместитель министра экологии и природопользования области Ирина Стальнова подчеркнула, что эти проекты «реально смогут заинтересовать туристов». По ее словам, каждый из них достоин представить Подмосковье на конкурсе. Например, добавила она, особенно привлекателен кластер «Руза Заповедная».

Этот проект подразумевает создание сразу семи туристических зон со строительством инфраструктуры, объединяющей объекты показа, природные ландшафты, места для размещения и питания туристов. Однако и другие проекты по-своему привлекательны Ирина Стальнова.

Так, помимо него, на конкурс заявили проекты «Звенигородский вектор» Одинцова, «Экосистема „Гжельский ярус“» Раменского и «Журавлиный край» Талдома.

Проекты отобрали по поручению губернатора Андрея Воробьева. Все вариации изучили в Минэкологии и областному комитете по туризму.

Проект «Руза заповедная»

Так, проект «Руза заповедная» предполагает создание нескольких объектов туристической инфраструктуры:

• юртового глэм-кемпинга;

• хаски-деревни «Рузская Аляска»;

• отелей и санаториев.

Здесь предусмотрели и организацию международного фестиваля «Подворье в селе Сумароково» с возможностью пригласить туда и туристов.

Проект «Экосистема „Гжельский ярус“»

Идея подразумевает подготовку туристической инфраструктуры с акцентом на памятнике природы областного значения. Речь о «Стратотипическом разрезе Гжельского яруса каменноугольной системы».

Гостей познакомят с палеонтологическими объектами, местами обитания очень редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Подмосковья.

Предполагается благоустройство, создание палеонтологического музея, устройство парка, зон питания и развлечений, кемпингов и визит-центра.

Проект «Журавлиный край»

Проект «Журавлиный край» ориентирован на развитие туризма в Талдоме. В первую очередь, акцент на заказнике «Журавлиная родина», а также проектируемом природном парке «Журавлиный край».

Это уникальный комплекс, который входит в резервный список водно-болотных угодий международного значения.

Источник фото: пресс-служба администрации Талдомского округа

И он является ключевой орнитологической территорией страны. Проект занял второе место на всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России».

Сейчас по заказу Минэкологии завершается проектирование трех экологических троп на территории «Журавлиной родины».

Проект «Звенигородский вектор»

Проект «Звенигородский вектор» направлен на создание экотроп и велодорожек от Саввино-Сторожевского мужского монастыря и вниз по течению Москвы-реки.

Они объединят ценные природные системы, памятники истории и архитектуры в единый маршрут. Вдоль него планируют создать объектов туристической инфраструктуры.

И вместе с тем руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина поделилась уверенностью, что «направление экотуризма со временем станет лишь популярнее».

Многие москвичи и жители Подмосковья уже устали от урбанистической жизни, хотели бы чаще выезжать на природу и дышать чистым воздухом. Подмосковье подходит прекрасно Наталья Галкина

Для участия же в конкурсе направили 115 заявок из 68 субъектов страны. А с начала конкурса на сайте было зарегистрировано 219 проектов, в состав которых вошли 1075 участников из 81 региона.

Так, принять участие в голосовании за проекты можно на сайте priroda.life. Необходимо авторизоваться, выбрать регион и под понравившемся проектом поставить лайк.