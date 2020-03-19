Подмосковье заботится о пенсионерах. «Активное долголетие» устроило онлайн-занятия, а волонтеры приносят продукты

В ситуации пандемии коронавируса в Подмосковье окружили заботой самую незащищенную прослойку населения — пожилых людей. Ведь COVID-19 особенно опасен для лиц старше 60. О них беспокоятся в первую очередь. Так, солнечногорский клуб «Активное долголетие» запустил онлайн-занятия для членов сообщества через Instagram. А волонтеры помогают дедушкам и бабушкам с продуктами и уборкой.

Источник фото: телеканал «360»

Все участники «Активного долголетия» уже умеют пользоваться компьютерами и гаджетами. Этому их, кстати, тоже научили в клубе. Занятия не прошли даром, теперь пенсионеры смогут заниматься в любимом клубе онлайн.

Инструктор по физкультуре специально разработал программу под домашнюю обстановку. Но и на этом организаторы не останавливаются. Сейчас активно пишутся видеоуроки по компьютерной грамотности для самостоятельного обучения. Не обошли вниманием и другие популярные направления: танцы, рисование, вязание.

В Люберцах постарались создать максимально комфортные условия карантина для одиноких стариков.

«Мы работаем с нашей соцзащитой, поступает заявка к ним, они связываются с нами, мы выходим на адрес и помогаем в зависимости от того, что нужно — продуктовый набор привезти или уборку сделать», — рассказала Яна Тихомирова, волонтер.

На сегодня самая популярная и запрашиваемая услуга — именно доставка продуктов. В день у волонтеров несколько адресов, таких групп работает несколько.

Добровольцы приходят в масках и перчатках, чтобы не принести в дом к пенсионерам никакие инфекции.

Источник фото: телеканал «360»

По всему Подмосковью тысячи неравнодушных жителей помогают пенсионерам пережить это непростое время. Каждый день, обзванивая около 10 тысяч пенсионеров, они узнают об их потребностях в лекарствах, продуктах и средствах гигиены. Активисты не только сами приобретают и доставляют товары адресатам, но и всегда готовы выслушать их по телефону.

В Подмосковье заботятся и о безопасности детей. Все школы в регионе ушли на трехнедельные каникулы. Вузы и колледжи будут учить дистанционно.

Сдать анализы для выявления коронавируса в Подмосковье можно по рекомендации врача. Проверяют тех, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и обнаружил у себя признаки инфекции. Также тесты проходят те, кто контактировал с заболевшими. Для того, чтобы вызвать врача на дом, в Подмосковье запустили круглосуточную горячую линию: 8-800-550-50-30.

Помимо горячей линии, в регионе работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.