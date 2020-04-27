Доплаты, временное жилье, бесплатное питание и проезд. Подмосковье продолжит заботиться о медиках, работающих с COVID-19

Медицинские сотрудники Подмосковья сейчас прилагают все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией. Власти региона заботятся о врачах, медсестрах и младшем медицинском персонале. Им выделяют временное жилье, предоставляют питание и бесплатный проезд.

Медиков, работающих с COVID-19, расселяют в отели недалеко от больниц. Это делается для того, чтобы снизить риск распространения инфекции и защитить семьи медицинского персонала.

Уже 1388 сотрудников из 34 больниц заселились в гостиничные номера.

Всем медикам предоставили бесплатные проезд и питание. Каждый медработник получит доплаты, средства для этого уже выделили.

Всех сотрудников больниц обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Им выдают маски, костюмы и очки.

В скором времени в регионе откроют еще два больших госпиталя — на 1,5 тысячи коек каждый. В них будет все необходимое для лечения коронавирусной инфекции: аппараты ИВЛ, реанимационное отделение. Они расположатся в парке «Патриот» и «Крокус Сити Холле».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников за их труд.

«Вы, как никто другой, знаете, что впереди предстоит непростой период. Скорее всего, число заболевших будет расти. Последние несколько суток у нас порядка 600-650 заболевших каждый день. Но благодаря вашей работе 319 уже выздоровели. И здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу дальнейшую помощь», — сказал Воробьев.

Еще 33 пациента вылечились от COVID-19 в Московской области. Общее число выздоровевших составило 319.