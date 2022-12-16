Подмосковье 16 декабря 2022, 09:27 Подмосковье вывело четыре новых сорта картофеля с начала года

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Еще четыре новых сорта картофеля подмосковной селекции выведены в 2022 году. На испытании находятся восемь типов корнеплода, а в разработке — 27.

«В Подмосковье ведется большая работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. За период действия федеральной научно-технической программы наши селекционеры вывели уже 11 сортов картофеля, из них четыре — за этот год», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Новые сорта выведены предприятиями «Озеры», «ФХ СеДек» и «Дока-Генные Технологии». Они полностью адаптированы под климат и почву Московской области, поэтому смело могут быть использованы как фермерами, так и обычными огородниками. В промышленных масштабах селекционная работа подмосковных ученых значительно снизит зависимость от импортных семян.

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С начала 2022 года в Подмосковье произведено 45 тысяч тонн семян картошки — это на 36% больше, чем в предыдущем году. Объем хранилищ для картофеля и других овощей увеличили в Подмосковье на 23 тысячи тонн. Это стало возможным благодаря строительству новых и реконструкции существующих объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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