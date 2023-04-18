Подмосковье 18 апреля 2023, 17:26 Комитет по конкурентной политике Подмосковья выступит на всероссийском форуме «Госзаказ»

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Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет в Москве с 19 по 21 апреля на территории инновационного центра «Сколково». На нем выступят представители комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Форум «Госзаказ» — одно из самых значимых событий, объединяющих представителей органов власти и общества для обсуждения вопросов сферы закупок. Среди них — повышение качества и прозрачности процедур, совершенствование их механизма и многие другие.

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На форуме встретятся около семи тысяч специалистов из 89 регионов России. Это руководители уполномоченных органов, заказчики, поставщики и эксперты. Среди них — представители комитета по конкурентной политике Подмосковья. Они станут спикерами на заседаниях, дискуссиях и круглых столах.

Узнать подробную программу мероприятия можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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