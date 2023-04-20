Подмосковье 20 апреля 2023, 17:54 Подмосковье выступит на чемпионате России по баскетболу Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Пятый тандем чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдет в Москве. В нем примут участие две команды из Подмосковья. Это KhimkiPower и «Союз».

Как рассказали в Минспорте, игры пройдут 21 апреля. Подмосковные спортсмены сразятся с командой «Курчатов» из Челябинска. По итогам игр выберут команды, которые разыграют путевку в элитный дивизион «Мастер» баскетбола 3×3, где будут соревноваться лучшие коллективы страны.

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Подробнее о турнире можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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