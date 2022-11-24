Подмосковье 24 ноября 2022, 13:12 Подмосковье выступит на Арктических Дельфийских играх в Сыктывкаре

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Свыше 600 деятелей культуры соберутся в Сыктывкаре на Арктических Дельфийских играх, которые пройдут с 24 по 28 ноября. Участков от 10 до 25 лет будут судить около 40 экспертных жюри.

В программу игр войдут соревнования в 10 номинациях, которые способствуют развитию креативных индустрий. Будет разыграно 28 комплектов медалей.

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Среди участников из Подмосковья — Анна Тэцуя Сато, она будет соревноваться в номинации «Фортепиано». София Бурцева поборется за победу в номинации «Скрипка», Купава Мурашко выступит в «Изобразительном искусстве», Виктория Бородина — в «Кулинарном искусстве», а Николай Графченков в «Гитаре».

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