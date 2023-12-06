Подмосковье 06 декабря 2023, 13:23 Подмосковье выставило на торги свыше 100 земельных участков и помещений за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье выставили на торги 132 объектов недвижимости. Больше всего лотов расположено в Волоколамске, Ступине и Чехове.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Волоколамске на торги выставили еще 57 объектов. среди них — уединенный участок площадью 18 соток для индивидуального жилищного строительства в деревне Сапегино. Его начальная цена составляет 42,2 тысячи рублей в год.

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Еще 83 объекта предложили к аренде в Ступине и 35 — в Чехове.

Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.

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