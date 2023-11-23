23 ноября 2023, 13:20
Подмосковье выставило на торги еще 129 земельных участков и помещений за неделю
За неделю в Подмосковье выставили на торги 129 объектов недвижимости. Большинство из них расположены в Воскресенске, Рузе и Химках.
Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители взяли путем торгов 139 участков в Воскресенске. На портале ЕАСУЗ опубликовали еще 46 лотов. Это участки, здания и коммерческие помещения.
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В Рузе жителям стало доступно еще 54 объекта, а в Химках — 12.
Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись. Сделать это можно в аккредитованных удостоверяющих центрах, адрес которых можно найти по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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