Подмосковье 23 ноября 2023, 13:20 Подмосковье выставило на торги еще 129 земельных участков и помещений за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье выставили на торги 129 объектов недвижимости. Большинство из них расположены в Воскресенске, Рузе и Химках.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители взяли путем торгов 139 участков в Воскресенске. На портале ЕАСУЗ опубликовали еще 46 лотов. Это участки, здания и коммерческие помещения.

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В Рузе жителям стало доступно еще 54 объекта, а в Химках — 12.

Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись. Сделать это можно в аккредитованных удостоверяющих центрах, адрес которых можно найти по ссылке.

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