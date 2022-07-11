Подмосковье вышло в лидеры всероссийского аграрного конкурса «Добрый город»

В Подмосковье, как и в других регионах страны, проходит общероссийский социальный проект «Добрый город». Он нацелен на развитие аграрной самозанятости, а также садоводства и огородничества. Кроме того, поддержку получают волонтеры и благотворители, которые действуют в аграрной сфере.

В рамках проекта прошел конкурс на получение мини-грантов, которые направлены на реализацию социальных волонтерских проектов. Сейчас в Московской области уже подвели итоги второго этапа этого конкурса. Именно Подмосковье оказалось в числе лидеров по итогам этапа по всей России.

Среди победителей — Кривенко Галина Ивановна, Турашвили Александра Николаевна, Столярская Лариса Анатольевна, которые одержали победу еще на первом этапе конкурса. В этот раз эти участницы купили собственные стеллажи для рассады, а также досвечивающие лампы, которые помогут растениям активно развиваться. Все три специалиста работают в ГБПОУ «Электростальский колледж».