14 ноября 2022, 13:29
Подмосковье вышло в лидеры России по числу производственных иностранных компаний
Мининвест: Подмосковье лидировало по числу производственных иностранных компаний
Московская область является лидером в России по количеству работающих в регионе производственных иностранных компаний, рассказала губернатору Андрею Воробьеву глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она выступила с докладом на еженедельном совещании губернатора с зампредами.
В ходе совещания губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Зиновьеву прокомменитировать ситуацию с зарубежными предприятиями в области.
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«В завершение по инвестиционной теме я хотел бы попросить вас прокомментировать по зарубежным предприятиям — часто задают вопрос. Мы отвечаем, что абсолютное большинство из них находится под управлением топ-менеджеров, которые и работали, в общем, на этих заводах, фабриках, производствах», — отметил он.
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Министр сообщила, что в Московской области действуют 86 крупных брендов.
«Мы — регион-лидер по количеству именно производственных иностранных компаний, а не торговых», — подчеркнула она.
По словам Зиновьевой, уже 10 предприятий перешли под управление отечественного менеджмента или сменили собственника на отечественного. Работа в этом направлении продолжается.
В данных компаниях трудятся около 100 тысяч человек. Регион получал с этих предприятий налоги в объеме около 50 миллиардов рублей. Сейчас сильной просадки по налогам нет и рабочие места сохранены, констатировала Екатерина Зиновьева. Она добавила: когда компания переходит под управление отечественного менеджмента, часто меняется бренд, но сохраняются производство, вид продукции и объем производства.
«Мы с каждым из этих предприятий на связи онлайн, ежедневно практически общаемся и всегда знаем, понимаем, какие будут следующие шаги», — рассказала глава Мининвеста Московской области.
Андрей Воробьев
Бизнес
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